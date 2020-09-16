Москва, , 19:43 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли в среднем на 1%, а в годовом выражении — снизились на 0,8%. Такую предварительную оценку приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с января по август текущего года цены промпроизводителей выросли на 0,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — снизились на 5,2%.

По данным Росстата, в августе цены на природный графит выросли на 24,7%, золотосодержащие руды — на 11,2%, золотосодержащие концентраты — на 10,8%, серебряные руды — на 10,5%, цинковые концентраты — на 9,9%.

При этом цены на сжиженный и регазифицированный природный горючий газ снизились на 13,0%, коксующийся уголь подешевел на 8,2%.

В обрабатывающих производствах в металлургии цены на свинец, цинк и олово выросли на 13,6%, драгоценные металлы — на 10,8%, медь — на 10,3%.

Заметно снизились цены на кокс и полукокс из каменного угля — на 6,6%, дизельное топливо и автомобильный бензин — на 4,9%, сжиженные пропан и бутан — на 3,2%, карбюраторные масла — на 2,8%.

В то же время отмечен существенный рост цен на отдельные виды химических веществ. Так, толуолы стали дороже на 37,6%, этиленгликоль (этандиол) — на 27,8%, ксилолы — на 24,5%, стирол — на 20,6%, простые эфиры, органические пероксиды, эпоксиды, ацетали и полуацетали и их производные — на 17,1%, фенолы — на 14,6%, бензолы — на 11,0%, этилен — на 10,7%.

Напомним, в июле цены производителей промышленных товаров в России выросли в среднем на 4,3%, а в годовом выражении — снизились на 2,2%.

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