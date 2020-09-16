Киев, , 19:17 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не видит особенных проблем в том, что в проекте госбюджета на 2021 год заложен дефицит в 6% ВВП.

Об этом он заявил на заседании правительства сегодня, 16 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль раскритиковал заявления политиков, которые ранее заявили, что видят в предложенных кабмином параметрах скрытую угрозу для экономики. Премьер Украины заявил, что это обычные «мифы».

»Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита. Мы ожидаем увеличения поступлений в государственный бюджет за счет улучшения работы налоговой и таможни, а также отказа от коррупционных схем предыдущих лет», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году на Украине ожидается дефицит госбюджета на уровне 7,5% ВВП, что составляет сумму порядка 300 млрд гривен.

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, сейчас документ рассматривает профильный комитет Верховной рады.