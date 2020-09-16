Ташкент, , 19:16 — REGNUM В Ташкенте 17 сентября прибывает российская бизнес-миссия во главе с вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, в рамках визита предприниматели и представители органов власти обсудят потенциальные экспортные проекты российско-узбекского сотрудничества, сообщил ИА REGNUM представитель российской госкорпорации ВЭБ.

Мероприятие организовано Госкорпорацией ВЭБ, при поддержке Министерства промышленности и торговли России и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

«В мероприятии примут участие представители финансового, телекоммуникационного, машиностроительного, транспортного, энергетического, медицинского и других секторов российской экономики, в том числе «КАМАЗ», «ВымпелКом», «Трансмашхолдинг», «ЛАНИТ», Газпромбанк, «Хевел», «Эйдос-Медицина», — сказал собеседник агентства.

В Узбекистане при участии ВЭБ и Российского экспортного центра реализуется 15 проектов общей стоимостью 63 млрд рублей, на рассмотрении находится еще 19 проектов на сумму 542 млрд рублей.