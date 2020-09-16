Москва, , 19:14 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 8 по 12 сентября снизились в среднем на 0,1% после нулевой инфляции в предыдущие три недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с начала сентября ведомством зафиксирована дефляция в размере 0,1%, инфляция с начала текущего года замедлилась до 2,9%.

Согласно данным Росстата, за неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 0,7%, мороженая рыба и куриные яйца — на 0,5%, подсолнечное масло и чёрный чай — на 0,4%, сосиски, сардельки, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов — на 0,2%.

Одновременно с этим пшено подешевело на 0,3%, свинина, мясо кур, варёная колбаса, сливочное масло, жирный творог и карамель — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,5%, в том числе морковь стала дешевле на 4,0%, картофель и яблоки — на 3,4%, репчатый лук — на 3,2%, белокочанная капуста — на 2,9%. В то же время помидоры подорожали на 2,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, зубная паста стала дороже на 0,4%, детские подгузники, зубные щётки и хозяйственное мыло — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по оценке Росстата, за неделю в среднем не изменились.

Напомним, ранее в Минэкономразвития не исключили, что в сентябре в России может быть зафиксирована месячная дефляция.