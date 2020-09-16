Лондон, , 18:54 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в среду, 16 сентября, поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти United Nations Photo

По состоянию на 18:24 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре росла на 3,7% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $42,03 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась выше отметки в $42 за баррель 8 сентября текущего года.

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