Лондон, , 18:22 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти 16 сентября, нефть Brent вплотную приблизилась к $42 за баррель и находится на промежуточном максимуме сессии.

Нефтепровод (сс) Robzor

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подорожали на $1,38 (3,40%), до $41,91 за баррель. Октябрьские фьючерсы WTI поднялись в цене на $1,55 (4,05%), до $39,83 за баррель.

Нефтяные котировки подтолкнули отчеты о восстановлении экономики Китая, а также резкое сокращение запасов в США, о котором ранее сообщил Американский институт нефти.

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