Йошкар-Ола, , 17:42 — REGNUM В Марий Эл 889 сотрудников социальных учреждений получили стимулирующие выплаты за работу в «закрытом режиме». Об этом заявила министр социального развития республики Марина Островская, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общая сумма выплат составила 79 млн рублей.

С 15 апреля в режиме с посменным 14-дневным пребыванием сотрудников работали 12 учреждений соцзащиты, в которых находятся около 2,3 тыс. жителей республики. За указанный период в этих учреждениях было зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом среди получателей услуг. Островская отметила, что с 1 сентября все эти учреждения работают в обычном режиме, однако не допускается посещение посторонних лиц, соблюдается масочный режим, проводится дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам в России будут продолжаться в сентябре. Премьер-министр добавил, что это будет сделано так же, как и до сих пор — с пересчётом на отпускные. Он сказал, что подписал соответствующее постановление правительства. Также подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам.