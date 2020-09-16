Рязань, , 17:39 — REGNUM Автомобильный обход города Сасово торжественно открыли 16 сентября в Рязанской области. Транзитный транспорт должен уйти с городских улиц, что в свою очередь, улучшит экологическую обстановку, сообщает пресс-служба правительства региона.

Автодорога «Шацк — Касимов» входит в межрегиональный автотранспортный коридор Белгород — Воронеж — Тамбов — Шацк — Нижний Новгород — Шарья — Котлас. Общая протяженность открытой трассы составляет 8,352 км, она стала продолжением первой части обхода Сасово, построенной более 10 лет назад. Дорожники обустроили автодорогу с двухполосным движением, построили путепровод через железную дорогу и мост через реку Сасовка, провели комплексный ремонт первого участка, укрепили обочины, привели в порядок водопропускные сооружения.

«Новая автодорога решит острейшую для Сасова проблему — позволит пустить транзитный транспорт в обход города. Это значительно повысит безопасность движения, уменьшится нагрузка на уличную сеть. Особенно важно — в Сасове должна улучшиться экологическая обстановка», — сказал на церемонии открытия участка губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Объездную дорогу обустроили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».