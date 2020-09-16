Рязань, 16 сентября 2020, 17:39 — REGNUM Автомобильный обход города Сасово торжественно открыли 16 сентября в Рязанской области. Транзитный транспорт должен уйти с городских улиц, что в свою очередь, улучшит экологическую обстановку, сообщает пресс-служба правительства региона.
Автодорога «Шацк — Касимов» входит в межрегиональный автотранспортный коридор Белгород — Воронеж — Тамбов — Шацк — Нижний Новгород — Шарья — Котлас. Общая протяженность открытой трассы составляет 8,352 км, она стала продолжением первой части обхода Сасово, построенной более 10 лет назад. Дорожники обустроили автодорогу с двухполосным движением, построили путепровод через железную дорогу и мост через реку Сасовка, провели комплексный ремонт первого участка, укрепили обочины, привели в порядок водопропускные сооружения.
Объездную дорогу обустроили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».