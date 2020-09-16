Ухта, Коми, , 17:32 — REGNUM В Коми откроют первое в России производство высококачественной извести для металлургической и химической отраслей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Проект реализует Ухтинский завод строительных материалов на базе Бельгопского месторождения. Это наиболее крупное и изученное на Тимане месторождение известняков, относящихся к сирачойской свите позднего девона, сформировавшихся около 380 млн лет назад. Его разведка началась в 1937 году. Карбонатные породы разрабатывались с 1963 года как бут, щебень и известняковая мука.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать до 1200 рабочих мест.

«Проект имеет экономическую и социальную значимость для Ухты и Республики Коми в целом, — дал оценку врио Главы Республики Коми Владимир Уйба. — Республика нуждается в таких инновационных проектах, обеспечивающих рост промышленного производства. Реализация этого проекта позволит наладить выпуск конкурентоспособной продукции, востребованной не только в республике и в стране, но идущей на экспорт».