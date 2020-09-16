Москва, , 17:32 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 16 сентября разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 164,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 014 с датой погашения 25 марта 2026 года на 115,218 млрд рублей. Спрос при этом составил 183,861 млрд рублей, выручка от размещения — 113,497 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 97,6283% от номинала.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 232 с погашением 6 октября 2027 года на 23,254 млрд рублей при спросе в 47,651 млрд рублей. Выручка от размещения составила 24,108 млрд рублей, средневзвешенная цена — 101,1415% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,88% годовых.

Кроме этого, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 003 с погашением 17 июля 2030 года на 25,697 млрд рублей при спросе в 49,350 млрд рублей. Выручка от размещения составила 25,205 млрд рублей, средневзвешенная цена — 97,8474% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,77% годовых.

Напомним, всего за III квартале 2020 года Минфин намерен разместить ОФЗ в общей сложности на один триллион рублей. На текущий момент ведомство разместило ценные бумаги почти на 943 млрд рублей, выполнив квартальный план на 94%.