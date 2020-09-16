Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM ФАС России напомнила губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову о необходимости придерживаться принципов конкуренции при реформировании транспортного рынка. Такое информационное письмо отправилось градоначальнику за подписью главы антимонопольного ведомства Игоря Артемьева.

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В письме указывается на необходимость при разработке моделей транспортной реформы учитывать положения Национального плана развития конкуренции, закрепленного президентским указом №618 от 2017 года.

Так, при подготовке аукционов на закупку транспортных услуг необходимо, в частности, обеспечить прозрачность расчета начальной цены контракта для контролирующих органов, а размер лотов должен дать шанс на участие всем заинтересованным перевозчикам.

«В результате отбора перевозчиков не может быть сформирована монополия или установлено доминирование одного хозсубъекта на рынке с долей, превышающей 35%. Недопустимы преференции в виде явных или скрытых субсидий ГУПам, МУПам и подконтрольным госорганам АО», — пишут в ФАС.

Кроме того, указывают антимонопольщики чиновникам, часть лотов можно формировать для малого и среднего бизнеса, а требования к темпам и этапности обновления транспортных средств должны быть разумными, чтобы предприниматели сумели окупить ранее приобретенные автобусы.

Доступ участников рынка к мерам господдержки должен быть равным, в том числе к льготным ставкам на рынке лизинга, подчеркивают в ФАС.

«Хочется обратить внимание городских органов власти, что их дальнейшие действия находятся под нашим пристальным вниманием. И это прямое указание Федеральной антимонопольной службы», — подчеркнул глава петербургского УФАС Вадим Владимиров.

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Напомним, в ноябре 2019 года Санкт-Петербургское УФАС России в связи с реформой, по которой Смольный намерен упразднить маршрутки, уже выдало предостережение комитету по транспорту и курирующему вице-губернатору. Антимонопольщики указали на возможные нарушения, которые могут допустить органы власти при проведении реформы.

В связи с пандемией коронавируса транспортная реформа, которая должна была завершиться еще минувшим летом, приостановлена. По последним прогнозам, ее перенесли на осень 2021 года.

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