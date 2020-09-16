Бишкек, , 17:13 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии в первой половине 2020 года сократился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил лишь $164,4 млн (12,3 млрд рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Большая их часть, а именно 83%, была вложена в предприятия обрабатывающих производств, геологоразведки, а также в сферу торговли, финансового посредничества и страхования, информации и связи.

При этом объем инвестиций, направленных в сферу финансового посредничества и страхования, увеличился на 29,6%, в то время как инвестиции в геологоразведку снизились в 6 раз, в предприятия обрабатывающих производств — в 2,2 раза, в сферу информации и связи — на 27,9%, в сферу торговли — на 23,9%.

Объем поступления прямых иностранных инвестиций из стран дальнего зарубежья сократились сразу в 2,7 раза. А из стран-участниц СНГ увеличились лишь на 0,7%.

При этом приток инвестиций из Казахстана вырос в 1,8 раза, а из России, напротив, снизился в 1,7 раза.

Отток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии в первой половине 2020 года увеличился в 2,2 раза в сравнении с январем — июнем 2019 года, достигнув $603,9 млн (45,4 млрд рублей).