Лондон, , 17:06 — REGNUM Мировые цены на нефть выросли более чем на 2% из-за ураганов на Восточном побережье США и отчетов о резком сокращении запасов в Кушинге.

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent выросли на $1,08 (2,66%), до $41,61 за баррель. Марка близка к сессионному максимуму, который составляет $41,64 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI подорожали на $1,14 (2,98%), до $39,42 за баррель. Дневной максимум WTI — $39,54 за баррель.

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