Ханты-Мансийск, , 17:00 — REGNUM Югре выделен трансферт в размере одного миллиарда рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит отремонтировать несколько участков региональных автомобильных дорог, а также улицу 2П-2 в Нижневартовске, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

На дополнительные федеральные деньги в 2021 году приведут в нормативное состояние 13 км трассы Сургут — Нижневартовск; 12,3 км автомобильной дороги Нижневартовск — Радужный; 5,6 км в составе транспортной развязки на автомобильной дороге Сургут — Лянтор и 15 км автодороги Устье-Аха — Урай.

Финансовая поддержка по нацпроекту помогла завершить ремонт дорожного покрытия на мосту через реку Иртыш на год раньше установленного контрактом срока, отметили в департаменте.