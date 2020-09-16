Москва, , 16:44 — REGNUM Понижать ключевую ставку ЦБ РФ следует в иных, более благоприятных экономических условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Сейчас необходимо направить максимальные усилия на повышение экономической стабильности, чтобы дать возможность бизнесу начать восстанавливать и развивать свою деятельность после ограничений, связанных с карантином, — сказал Марков. — Тем более что экономический эффект от подобных изменений достигается не мгновенно, а с временным лагом. Однако со временем Банк России наверняка продолжит снижение ключевой ставки с учетом целей по таргертированию инфляции. Но делать это стоит в более благоприятных условиях».

Экономист подчеркнул, что потенциальное снижение ключевой ставки существенно не повлияет на ситуацию на рынке ипотечного кредитования.

«Более важными влияющими факторами там сейчас являются изменение реальных доходов населения и, как следствие, способность граждан обслуживать взятое на себя долговое бремя», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков предположил, что в настоящее время маловероятно очередное понижение ключевой ставки Банка России.

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