Ижевск, , 16:43 — REGNUM Государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 сентября текущего года составил 53,042 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные минфина республики.

В течение месяца объем долговых обязательств региона увеличился на 1 млрд рублей или на 1,9%. В структуре госдолга долю в 46% составляют бюджетные кредиты на сумму 24,292 млрд рублей. Сумма коммерческих кредитов — 21,45 млрд рублей или 40% от общего объема госдолга.

В течение месяца наблюдается рост объема исключительно коммерческих кредитов. Так, сумма средств, привлеченных в банках и кредитных организациях, увеличилась на 1,9 млрд рублей или на 9,7%. Объем средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, сократился на 900 млн рублей или на 3,5%.

Сумма выпущенных республикой государственных ценных бумаг не изменилась — 7,3 млрд рублей и составляет 13,76% от общего объема долговых обязательств.

Расходы на обслуживание государственного долга на 1 сентября составили 1,291 млрд рублей.

При этом с начала года госдолг республики увеличился на 7 млрд рублей или на 15,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За указанный период наблюдается рост объема и коммерческих, и бюджетных кредитов. Так, сумма бюджетных средств, привлеченных в республиканскую казну, увеличилась на 4,8 млрд рублей или на 24,6%. Сумма коммерческих кредитов в структуре госдолга выросла на 2,2 млрд рублей или на 11,42%.