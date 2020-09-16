Москва, , 16:36 — REGNUM Государственный долг России в 2020—2021 годах будет увеличен до 20% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 16 сентября.

Херлуф Бидструп, Долг

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По его словам, рост объёма долга произойдёт в том числе за счёт дополнительного увеличения государственных заимствований.

«Сохранение динамики госдолга около этого уровня — порядка 20% — важно с точки зрения оценки страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в экономике», — отметил министр.

На минувшей неделе Силуанов заявлял, что государственный долг в размере около 20% ВВП — это безопасный уровень, однако переступать за эту черту нецелесообразно.

На заседании правительства глава Минфина также сообщил, что ведомство ожидает постепенного сокращения дефицита федерального бюджета с 4,4% ВВП в 2020 году до 1% ВВП с 2022 года.

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