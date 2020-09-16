Москва, 16 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Пандемию коронавируса в РФ лучше всего пережили те предприниматели, у кого был высокий уровень серых зарплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил сопредседатель «Партии роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Так он прокомментировал прогнозы экспертов «Деловой России» и «Опоры России», которые предсказали, что в РФ объем «серых» зарплат вырастет по итогам 2020 года на 30%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что спрогнозированный в России рост объема «серых» заработных плат обоснован и закономерен.