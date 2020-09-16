Москва, , 16:20 — REGNUM Пандемию коронавируса в РФ лучше всего пережили те предприниматели, у кого был высокий уровень серых зарплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил сопредседатель «Партии роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Так он прокомментировал прогнозы экспертов «Деловой России» и «Опоры России», которые предсказали, что в РФ объем «серых» зарплат вырастет по итогам 2020 года на 30%.

«Серая» зарплата Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прогноз о росте «серых» зарплат в России очень обоснован. Дело в том, что все действия власти это стимулируют. Лучше пережили пандемию те, у кого был высокий уровень «серых» зарплат. Те компании, кто работал в «белую», простаивали в пандемию и вынуждены были выполнить распоряжения власти, сейчас банкротятся, — сказал Коган. — Рецепт по минимизации зоны «серых» зарплат очень прост — достаточно снизить налоги. Чем ниже налоги, тем комфортнее бизнесу работать. И еще нужно прекратить командовать предпринимателями. Государству не надо брать на себя ответственность по управлению бизнесом, он сам разберется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что спрогнозированный в России рост объема «серых» заработных плат обоснован и закономерен.