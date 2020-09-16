Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону потратили около 7 млн рублей на организацию торжеств по случаю Дня города. Мероприятия состоятся с учётом действующего на Дону режима повышенной готовности и с соблюдением всех санитарных требований. Об этом сообщила заместитель главы администрации областного центра по социальным вопросам Елена Кожухова.

Гала-концерт и фейерверк, посвященные празднованию 271-й годовщины со дня основания Ростова-на-Дону, отменены. Однако в парках культуры и отдыха откроются выставки и экспозиции, пройдут трансляции выступлений творческих коллективов. Также особую программу подготовили музеи, детские школы искусств, музыкальные школы, библиотеки.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году только на украшение Ростова-на-Дону к 270-й годовщине со дня его основания было потрачено 23,5 млн рублей, на фейерверк был выделен 1 млн рублей, на техническое обеспечение гала-концерта — 4,3 млн рублей.