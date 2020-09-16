Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Крупным и средним предприятиям дорого и неинтересно переходить к серым зарплатным схемам, а что касается малого бизнеса, то чем хуже дела у него, тем меньше «белизны». Так прокомментировал ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин данные о том, что до конца 2020 года объем так называемых серых зарплат в России может вырасти на треть.

По его словам, с серой зарплатой ситуация чувствительно сложнее, чем с формальной безработицей. Безработицу Росстат определяет в соответствии с методологией Международной организации труда на основе репрезентативной выборки, углубленных опросов и так далее, да и люди не имеют резона скрывать реальную ситуацию.

«С серыми зарплатами всё гораздо менее понятно. Во-первых, стремление уйти «в тень» тем больше, чем хуже обстоят дела в экономике. Когда закрываются крупные и средние предприятия, или они сокращают, полностью или частично, занятость, люди уходят в «гаражную экономику», где белых зарплат не бывает», — пояснил профессор.

В какой мере российская экономика продолжит сжиматься или с какими темпами будет восстанавливаться — это вопрос даже не точности прогноза, а удачности гадания.

«Налог на самозанятых пока дело добровольное, чем хуже дела у самозанятых, тем меньше желания чем-то делиться с государством. Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность тут скорее деятельность убьет, чем заставит платить налог», — пояснил он.

Во-вторых, объем серой зарплаты зависит от того, каковы издержки уклонения от налогов и издержки организации серых выплат, отметил эксперт.

«Хотя наша нынешняя система отжимает экономику досуха, все же переходить к серым схемам дорого и не интересно крупным и средним предприятиям. А что касается малого бизнеса, так там любая зарплата с сероватым оттенком, а чем хуже дела, тем меньше белого цвета. У нас (а на самом деле совсем не только у нас) целые сектора живут с неформальными системами оплаты услуг и оплаты труда: ремонт жилья и автомобилей, репетиторство, присмотр за детьми, медицинские услуги и так далее и тому подобное. Если здесь попытаться обелить зарплату, этих секторов просто не будет», — считает собеседник агентства.

Что касается вопроса, насколько можно точно определить объемы серой зарплаты, Росстат учитывает теневой сектор, восстанавливая дефицит информации, при этом о ее точности говорить не приходится.

«Насколько можно дать точный прогноз росту теневых доходов? Наверное, не насколько. Но в условиях дефицита информации экспертные оценки могут оказаться самым точным прогнозом. А единственное радикальное средство понижения доли серых зарплат — экономический рост и рост доходов», — резюмировал Александр Лякин.

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