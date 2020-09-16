Москва, , 16:03 — REGNUM На торгах в Европе 16 сентября рубль торгуется в плюсе к основным валютам на фоне повышения цен на нефть, а также мировых фондовых индексов. Рубль укрепился к доллару США на 0,36%, до 74,71 руб., к евро — на 0,17%, до 88,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Котировки марки Brent поднялись до $41,59 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают статистические данные по запасам нефти от Американского института нефти и ураган «Салли» в Мексиканском заливе.

Отчет Американского института нефти (API) во вторник показал, что запасы сырой нефти в США упали на 9,52 млн баррелей. Сегодня аналогичный отчет опубликует минэнерго США.

Ураган «Салли» принес катастрофическое наводнение на юг США, поскольку он приближается к берегу. Национальный центр ураганов (NHC) сообщил о возможных наводнениях в Таллахасси, Флориде и в Алабаме. По данным Weather Channel, около 75 тыс. домов в Алабаме и Флориде уже обесточены.

Если рост цен на нефть усилится, то есть высокая вероятность того, что не устоит поддержка на уровне 74,43 руб.

Для покупателей это ключевая поддержка, если они позволят курс упасть ниже 74,40, то падение может ускориться до 73,35 даже несмотря на негативный фон, связанный с отравлением Навального», — считает эксперт.

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