Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Снижение курса национальной валюты Грузии — лари, которое наблюдается в последнее время, вызвано тем, что в стране начался предвыборной период. Так 16 сентября объяснил колебания на валютном рынке глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе агентству «ИнтерпрессНьюс».

"Лари подешевел по отношению к доллару примерно на 2%. В целом в странах с растущей экономикой обычно наблюдается временная напряженность на валютном рынке в предвыборный период», — сказал Гвенетадзе журналистам.

Он отметил, что это данные колебания не повлияют на инфляцию в стране, а у Нацбанка «достаточно инструментов», чтобы обеспечить стабильность цен.

Стоит отметить, что курс лари с начала пандемии ведет себя нестабильно, а в апреле обновил исторический минимум. Нацбанк регулярно продает запасы валюты для поддержания курса лари. С начала года было продано $380 млн.

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