Москва, , 15:53 — REGNUM Бюджетная политика правительства России была направлена на то, чтобы минимизировать любую помощь населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова, который крайне положительно оценил итоги бюджетной политики.

«Бюджетная политика была направлена на то, чтобы минимизировать любую помощь — кому угодно. Меры, которые были действительно замечены населением, например «детские» 10 тысяч рублей, это президент, а не правительство. Так что деятельность Минфина России сводилась к тому, чтобы никому ничего не давать. Чтобы минимизировать расходы. И я напомню, что в июле и в августе власти РФ наращивали неиспользуемые остатки на счетах федерального бюджета, когда нужно было обеспечивать поддержку экономики», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин предположил, что российский либеральный клан хочет взбесить население страны.

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