Москва, 16 сентября 2020, 15:53 — REGNUM Бюджетная политика правительства России была направлена на то, чтобы минимизировать любую помощь населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова, который крайне положительно оценил итоги бюджетной политики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин предположил, что российский либеральный клан хочет взбесить население страны.
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