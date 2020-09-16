Москва, 16 сентября 2020, 15:46 — REGNUM Словам министра финансов России Антона Силуанова о том, что на российском рынке труда удалось избежать стрессовой ситуации, можно только аплодировать, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее высказывание главы Минфина РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что антикризисные меры правительства были действенными и хорошо сработали, что позволило избежать стрессовой ситуации на рынке труда.
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