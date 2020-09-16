Москва, , 15:47 — REGNUM В сети размещено объявление о продаже Lada 4×4 с тюнинговым набором off-road (набор для бездорожья). Информация об авто размещена на портале Auto.ru.

За тюнинговую модель владелец хочет выручить 1,2 млн рублей. Стоит отметить, что это самая дорогая «Нива», которая когда-либо продавалась на данном сайте объявлений. Выставленный на продажу экземпляр сошёл с конвейера три года назад. Пробег внедорожника равен 8900 км.

Автомобиль «обут» во внедорожные шины, имеет шноркель, лифт подвески на 50 мм, а также оснащён силовыми бамперами, лебёдкой и экспедиционным багажником на крыше.

Кроме того, над лобовым стеклом у автомобиля закреплён LED-прожектор, а вся стандартная оптика заменена на светодиодную.

В движение машину приводит турбированный 1,7-литровый мотор производительностью 130 л. с.

Напомним, самым популярным автомобилем на вторичном рынке России по итогам первых восьми месяцев 2020 года стал Ford Focus (77,6 тыс. ед.).

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