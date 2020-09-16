Уфа, , 15:59 — REGNUM АвтоВАЗ обеспечен заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы 2020 года в рамках роста корпоративных продаж и программ опережающих госзакупок. Об этом сообщили руководители предприятия во время обсуждения промежуточных итогов работы компании, заявление которых 16 сентября обнародовала пресс-служба правительства Самарской области.

В сообщении говорится, что 16 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис в режиме видеоконференции обсудили ситуацию на авторынке, а также промежуточные итоги работы предприятия.

По словам Каракатзаниса, автомобильный рынок сейчас по-прежнему нестабилен. И хотя это происходит из-за многочисленных факторов, большое влияние оказала ситуация в коронавирусом.

Отмечается, что продажи новых автомобилей в стране за восемь месяцев 2020 года сократились на 17% в сравнении с прошлым годом. Так, всего было реализовано свыше 880 тысяч автотранспортных средств, в то числе 192 397 автомобилей были проданы под брендом «LADA».

Сообщается, что вместе с этим специалисты зафиксировали в июле текущего года увеличение на 6,8% продаж автомобилей на внутреннем рынке в сравнении в аналогичным периодом прошлого года. Это произошло благодаря разработанным мерам государственной поддержки.

По словам руководства АвтоВАЗа, в настоящее время предприятие обеспечено заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы 2020 года в рамках программ опережающих госзакупок и роста корпоративных продаж. Помимо этого, с 22 августа до конца сентября на АвтоВАЗе были введены рабочие субботы для выполнения государственного заказа на 16 тысяч машин LADA.

По словам Ива Каракатзаниса, сотрудники предприятия обеспечены работой. Так, с начала 2020 года на АвтоВАЗе было создано 395 рабочих мест.

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