Загреб, , 15:41 — REGNUM По данным Центрального статистического бюро Хорватии, онлайн-торговля в стране выросла на 13,9 процента в первой половине 2020 года, и Торговая палата Хорватии указывает, что основной причиной является эпидемия коронавируса.

По данным Хорватской торговой палаты, потребительские привычки клиентов поменялись после изоляции, и все больше и больше людей прибегают к онлайн-покупкам.

Первые данные показывают, что за первый месяц карантина объем покупок в интернете вырос на 15 процентов, что является большим скачком, учитывая, что они росли примерно на 12 процентов ежегодно.

«Эта тенденция сохранится и в ближайшие месяцы, поэтому за первые шесть месяцев 2020 года объем онлайн-покупок вырос в среднем на 13,9%», — сказала Томислава Равлич, директор торгового департамента палаты.