Ставрополь, , 15:33 — REGNUM Представители ведущих операторов связи намерены до конца 2020 года установить на территории Ставропольского края 895 базовых станций. Часть из них будет построена с нуля, в остальные передатчики разместят на уже существующих объектах инфраструктуры, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в управлении по информполитике правительства региона.

Ожидается, что установка новых базовых станций позволит обеспечить мобильной связью ряд небольших удаленных поселений со слабым покрытием, увеличить пропускную способность сети и повысить устойчивость сигнала. Места для расположения вышек выбраны с учетом рекомендаций краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

В управлении добавили, что для развития мобильной инфраструктуры на Ставрополье операторы связи используют преимущественно передатчики 3G и 4G. Вышек стандарта 5G на территории края, как отмечается, нет и в ближайшей перспективе их строительство не планируется.