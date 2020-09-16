Москва, 16 сентября 2020, 15:23 — REGNUM Идея о том, что в РФ надо отменить комиссию за досрочное погашение кредитов, правильная, но Банк России ее едва ли поддержит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал соответствующую инициативу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, с которой тот обратился в Банк России.
Напомним, как сообщалось ранее, Титов обратился в ЦБ РФ с просьбой рекомендовать коммерческим банкам России отказаться от комиссии за досрочное погашение кредитов.