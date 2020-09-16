Москва, , 15:23 — REGNUM Идея о том, что в РФ надо отменить комиссию за досрочное погашение кредитов, правильная, но Банк России ее едва ли поддержит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал соответствующую инициативу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, с которой тот обратился в Банк России.

«Это правильное предложение, — сказал Делягин. — Хотя это частное улучшение, которое ничего существенного не изменит, но оно создаст больше свободы для людей. Больше возможностей. Но для Набиуллиной это едва ли имеет большое значение. Зачем снижать доходы банков и предсказуемость ситуации для банков, у которых и так все не очень хорошо (если не брать пять крупнейших)?»

Напомним, как сообщалось ранее, Титов обратился в ЦБ РФ с просьбой рекомендовать коммерческим банкам России отказаться от комиссии за досрочное погашение кредитов.