Ханой, , 15:22 — REGNUM Вьетнам возобновляет авиасообщение с рядом азиатских странам, но продолжает оставаться закрытым для туризма. Об этом 16 сентября сообщается на сайте правительства страны.

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Так, авиарейсы будут выполнятся из Ханоя и Хошимина в Гуанчжоу (Китай), Тайвань, Сеул (Южная Корея), Токио (Китай), а также в Пномпень (Камбоджа) и Вьентьян (Лаос).

Сообщается, что полеты будут доступны только для граждан Вьетнама, а также дипломатов, квалифицированных рабочих, инвесторов и членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае открытия границ в 2021 году более половины участников опроса, проведенного в начале сентября интернет-сервисом для путешественников Biletix, надеются отправиться в путешествие и за рубеж, и по России. 51% респондентов из 1 320 человек выбрали такой вариант ответа.

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