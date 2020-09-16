Бишкек, , 15:15 — REGNUM С 1 октября в Киргизии будут повышены базовая и страховая части пенсии, По итогам предстоящей индексации они вырастут в среднем на 7%. Об этом 15 сентября, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, после индексации базовой части пенсии увеличатся на 5%, или на 100 сомов (94 рубля). При этом базовая часть будет проиндексирована только у 38% пенсионеров — то есть у 261,8 тысячи человек, пенсии которых ниже прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.

Также будет проведена индексация страховых частей пенсий на коэффициент 1,07.

По итогам перерасчета, пенсии в Киргизии в среднем увеличатся на 397 сомов (375 рублей), а средний размер пенсии составит 6061 сом (5730 рублей).

Отмечается, что на увеличение пенсий дополнительно потребуется 827,8 млн сомов (более 782,6 млн рублей).