Москва, , 15:18 — REGNUM Доля российских граждан, откладывающих деньги на покупку дорогостоящих вещей, выросла за десять лет на 4% — до 62%. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 16 сентября.

Сергей Грибков. В лавке (фрагмент). 1882

«Для приобретения дорогостоящих вещей большинство россиян откладывают деньги (62%, + 4 п. п. с 2010 года)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом 27% респондентов берут кредит на дорогостоящие вещи. Их также стало на 4% больше. Кредиты более популярны у потребителей 35−44 лет (31%) и 45−59 лет (33%). Только 3% опрошенных предпочитают попросить деньги в долг.

Чаще всего в текущем году жители России покупали мобильные телефоны (21%), бытовую технику (15%), тратили на мебель или ремонт (15%), образовательные услуги для себя или детей (11%) или на туристическую поездку (8%).

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 16 августа и 3 сентября, в нём участвовали 1,6 тыс. граждан РФ старше 18 лет из всех регионов страны.