Белград, , 15:07 — REGNUM Сербия выплатила из госбюджета 11 миллионов евро по кредитам периода семидесятых и восьмидесятых годов 20 века.

Это часть ссуды, которую руководители союзного исполнительного вече СФРЮ Милка Планинц и Веселин Джуранович взяли у Парижского клуба и Всемирного банка, и последний взнос которой подлежит погашению в 2041 и 2031 годах соответственно, сообщает издание Indikator.

Только в сентябре Сербия выплатит более 85 млн евро для обслуживания старых кредитов.

В течение 1970-х и 1980-х годов бывшая Югославия заняла в общей сложности 8,8 миллиарда евро. Сегодня Сербия она больше всего должна Парижскому клубу — около миллиарда евро, которые четыре десятилетия назад она как республика заняла в общей сложности четыре миллиарда евро.

На втором месте Всемирный банк (700 млн евро), то есть его филиал МБРР, который одобрил 1,8 млрд евро за тот же период, а Сербия выплачивает кредиты Китаю и Кувейту.

Кстати, Сербия не погашала свои обязательства перед кредиторами за период с мая 1992 года по апрель 2002 года. Она заключила соглашения об их регулировании с Парижским и Лондонским клубами, а также со Всемирным банком.

При этом Хорватия и Словения погасили ссуды, взятые ими во времена Тито. Последний доллар хорваты заплатили парижскому и лондонскому клубам 11 лет назад. Хорватия выплатила последний взнос в размере 192 миллионов долларов Парижскому клубу в 2008 году, а Лондонскому клубу — 78 миллионов долларов через год. Старый долг Хорватии перед Мировым и Европейским инвестиционным банком также был погашен.

Словения последний взнос в размере 525 миллионов долларов выплатила в 1995 году.