Москва, , 15:03 — REGNUM Во время пандемии коронавирусной инфекции, низких цен на нефть, антироссийских санкций и мирового экономического кризиса российской экономике удалось пройти по «очень тонкой грани». Об этом сегодня, 16 сентября, на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Работа над проектом бюджета велась в условиях серьезных финансовых вызовов, — подчеркнул Мишустин. — В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны».

Глава российского правительства считает, что комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией себя оправдал.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счётной палаты РФ, объём поддержки российской экономики из средств резервного фонда правительства РФ в условиях кризисных явлений и распространения коронавируса составил 1,25 трлн рублей. Эти средства были направлены в первом полугодии 2020 года на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению развития кризиса, на профилактику и устранение последствий, связанных с распространением коронавируса.

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