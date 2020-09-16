Москва, , 15:00 — REGNUM Газпром мог бы стать единым оператором программ газоснабжения в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 сентября заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Есть предложение, которое, может быть, имеет смысл рассмотреть: Газпром назначить единым оператором программ газоснабжения и газификации», — заявил Миллер.

«Газпром мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно — сейчас строят субъекты — внутрипоселковые газопроводы, строить так называемые газопроводы «последней мили», —пояснил он.

Речь, в частности, идёт о газопроводах до конкретных земельных участков, пояснил он.

«Без сомнения, это, во‑первых, ускорило бы темпы газификации. Во‑вторых, это позволило бы субъектам Российской Федерации уделить больший объём финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику, на котельные», — отметил председатель Газпрома.

В ответ президент России решил поручить правительству данный вопрос проработать.