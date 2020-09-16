Уфа, , 15:03 — REGNUM Две компании получили официальный статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, министерство экономического развития РФ включило в реестр резидентов ОЭЗ компании «М Синтез» и «Аркада», с которыми ранее правительство Башкирии и Корпорация развития региона подписали соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Алга».

Отмечается, что компания «Аркада» планирует создать современную автоматизированную швейную фабрику по производству рабочей одежды. Начать строительство административно-бытовых и производственных зданий планируется уже в этом году. Предполагается, что первая продукция будет выпущена осенью следующего года. На реализацию данного проекта необходимо направить порядка 680 миллионов рублей. При этом будет создано 800 новых рабочих мест.

Компания «М Синтез» планирует организовать производство цетаноповышающей присадки для дизельных топлив. На реализацию данного проекта будет направлено 5,6 млрд рублей, при этом будут созданы более 100 новых рабочих мест. Предполагается, что производство будет запущено во втором квартале 2023 года.

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