Рязань, , 15:03 — REGNUM Решение об отказе заключения концессионного соглашения в отношении МП «Водоканал» приняли в мэрии Рязани. Рабочая группа выявила ряд несоответствий, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление администрации города.

Итоговое заседание прошло под председательством заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова. Анализ предложения концессионера выявил ряд противоречий федеральному законодательству. А именно: у города отсутствуют права собственности на часть объектов концессионного соглашения и ресурсное обеспечение для заключения и исполнения концессионного соглашения на предложенных лицом условиях, создание объекта соглашения не требуется, отдельные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения не соответствующие утвержденной схеме, и, наконец, концессионер не соответствует требованиям федерального закона.

Заявку на концессионное соглашение подавало в августе 2020 года ООО «РВК-центр».