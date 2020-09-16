Москва, , 14:50 — REGNUM С конвейера калужского завода «ПСМА Рус» сошло более 200 тыс. автомобилей марки Mitsubishi. Об этом сообщает пресс-служба официального дистрибьютора Mitsubishi в России.

На данный момент на мощностях предприятия собирается самый продаваемый кроссовер марки — Outlander и внедорожник Pajero Sport с дизельным мотором.

С момента старта производства в 2012 году на калужском заводе было собрано 166 396 моделей Outlander. А вот Pajero Sport было изготовлено меньше — 34 908 экземпляров. Таким образом, производственные линии на заводе перешагнули отметку в 200 тыс. автомобилей.

В компании отмечают, что их оборудование отвечает требованиям промышленных и экологических стандартов.

Ранее компания Mitsubishi Motors представила на филиппинском рынке гибридный кроссовер Outlander PHEV.

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