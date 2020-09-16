Москва, , 14:43 — REGNUM В 2021 году в России, скорее всего, будет очередная волна снижения ставок по кредитам, считает главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Учитывая инфляционный фон, ситуацию на мировых рынках и геополитические риски, главная задача государства сейчас — минимизировать социальные и экономические риски и поддерживать падающий спрос. Понижение ключевой ставки — одна из таких мер. Более того, в связи с ситуацией с коронавирусом ключевые ставки были понижены в этом году во многих странах мира: США, Китае, Канаде, Австралии, — сказала Кошелева. — В условиях пониженной ключевой ставки дешевеют и кредиты, за последний год ставки по ипотеке значительно снизились, поэтому для потребителей сейчас хорошее время для кредитования. Вероятнее всего, в 2021 году мы увидим еще одну волну снижения ставок, после которой начнется длительный путь в сторону восстановления».

В случае такого очередного снижения, как полагает Кошелева, ставки на рынке ипотечного жилья могут достигнуть рекордно низких значений, причем не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья.

«Тем не менее это позволит застройщикам продолжать стимулировать спрос в условиях большого сокращения рынка», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева заявила, что ситуация в экономике РФ по-прежнему нестабильна, и поэтому нельзя исключать очередного понижения ключевой ставки Центрального банка РФ.