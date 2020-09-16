Москва, , 14:33 — REGNUM Ситуация в экономике РФ по-прежнему нестабильна, и поэтому нельзя исключать очередного понижения ключевой ставки Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Вероятность, что Центральный банк РФ будет снова понижать ключевую ставку, исключать нельзя, так как ситуация в экономике по-прежнему нестабильна: снижение ВВП, очередное падение цен на нефть, возможная вторая волна коронавируса, — сказала она. — Тем не менее сейчас эксперты ожидают уже более плавного снижения ключевой ставки, по нашим прогнозам, от 0,25 до 0,5 процентного пункта. Как ранее заявлял заместитель Набиуллиной, «существенная часть пространства для смягчения была использована», поэтому сейчас снижение будет более постепенным».

При этом Кошелева отметила, что есть некий предел базовой ставки, ниже которого государство не готово уходить, — это 3% при уровне инфляции около 4%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что в настоящее время нецелесообразно как-либо изменять ключевую ставку Банка России.

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