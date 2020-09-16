Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM Общеобразовательные организации Ростовской области, которые носят статус казачьи, — кадетские корпуса и техникумы — получат свыше 6 млн рублей. Средства будут направлены, в том числе, на закупку пистолетов и мишеней для занятий бегом со стрельбой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Около половины средств направят на закупку современных лазерных систем — пистолетов и мишеней. Это поможет донским кадетам освоить одну из дисциплин современного пятиборья — бег со стрельбой. 3,2 млн рублей распределят между пятью кадетскими корпусами.

Также выделенные из региональной казны деньги будут потрачены на ремонт и охрану образовательных учреждений.