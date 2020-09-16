Тольятти, Самарская область, , 14:28 — REGNUM АвтоВАЗ обнародовал цены на новую комплектацию Lada Granta Cross под названием Quest. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, в России начался приём предзаказов на новинку. Lada Granta Cross в версии Quest получила контрастные детали. Так, крыша новинка окрашена в черный цвет «Пантера». Также в черный окрашены рейлинги, 15-дюймовые колесные диски с алмазной огранкой спиц.

Впервые модель Lada получила новую комбинированную обивку кресел из специальной грязе‑ и водооталкивающей ткани и эко-кожи. Логотип серии появился на сиденьях и на кузове модели.

Версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л. с. стоит 637 900 рублей, а более мощная комплектация с 106-сильным мотором обойдется за 652 900 рублей. В качестве трансмиссии Lada Granta Cross Quest оборудована 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, Lada Granta стала самой продаваемой моделью отечественной компании по итогам августа 2020 года в России.

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