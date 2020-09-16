Симферополь, , 14:25 — REGNUM Сбой произошёл в работе банкоматов и сайта крупнейшего банка Республики Крым и города Севастополя Российского национального коммерческого банка — РНКБ.

На отключённые банкоматы и невозможность войти на сайт, не работающем мобильном банке жалуются жители Симферополя. По информации телеграм-канала «Крыминформ», также сообщают о закрытых отделениях банков, в магазинах не принимают оплату по карте. Издание также сообщает, что в Симферополе не работают банкоматы «Генбанка», в банке сообщили о возможных «единичных отключениях».

В официальном паблике РНКБ в соцсети Вконтакте сообщается, что произошёл «общий сбой», который обещают устранить и восстановить работу банка «в ближайшее время». Отметим, что на данный момент сайт банка открывается без проблем.