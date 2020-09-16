Москва, , 14:24 — REGNUM Результаты работы по формированию бюджета на 2021−2023 гг. предстоит защитить в Госдуме РФ. Об этом в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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"Сегодня завершается важнейший этап — подготовка бюджетного документа. Но это не конец работы, а начало. Теперь результаты работы предстоит защищать в парламенте. Важно, чтобы все предложения прошли обсуждение. Если решения непонятны людям — они до конца не будут реализованы», — сказал Мишустин.

Он назвал обязанностью министров «идти в Госдуму и объяснять каждую программу».