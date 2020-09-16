Москва, , 14:22 — REGNUM Устойчивость российской экономики даёт гарантии выполнения социальных обязательств. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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"Сегодня можем сказать, что устойчивость экономики гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Бюджет — финансовый документ, но он не о цифрах, а о людях, он направлен на решение проблем населения», — сказал Мишустин.

По его словам, за решением каждой задачи стоит финансовое обеспечение: «Вот смысл тех законов, которые мы вносим в Госдуму. Результат будет оцениваться в парламенте, но итоги будут оценивать люди. Поэтому сегодня мы ставим задачи и по эффективности расходов денег. В период борьбы с кризисом мы перенаправили средства на решение задач людей. Нам надо не допустить, чтобы средства расходовались неэффективно».