Москва, , 14:27 — REGNUM Нынешней зимой компания «Газпром» удовлетворит все потребности в газе, включая потребителей из Европы. Об этом 16 сентября глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По слова Миллера, подготовка к нынешнему осенне-зимнему периоду в компании идет в строгом соответствии с планом-графиком работ и на начало периода в российских подземных хранилищах газа будет 72,3 миллиарда кубометров газа, при сохранившемся суточном рекордном показателе отбора — 843,3 миллиона кубометров газа в сутки.

«Газпром» также закачает почти что 9 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе. Исполнение всех этих мероприятий позволит «Газпрому» в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей», — заявил глава «Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев обсудил с зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым вопросы газификации республики и дальнейшее сотрудничество с компанией.