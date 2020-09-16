Киев, , 14:16 — REGNUM Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует ввести запрет на импорт картофеля из Российской Федерации, заявил 16 сентября заместитель главы ведомства Тарас Высоцкий.

Картофель

Чиновник отметил, что соответствующее решение было принято по итогам совещания с представителями отрасли картофелеводства.

Предполагается, что соответствующий запрет выступит в качестве инструмента поддержки украинских картофелеводов.

«Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки — некоторые из инструментов, которые будут применены», — заявил Высоцкий.

Когда соответствующее решение будет воплощено в жизнь, пока неизвестно. Подробности относительно готовящегося запрета чиновник уточнять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля в 43 раза — до рекордных 250 тысяч тонн. При этом известно, что большая часть импорта поступает именно из России.

«Ситуация остаётся плачевной — пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продаётся в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя винить в этом импортёров — при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка», — заявлял в ноябре прошлого года эксперт Александр Хорев.

При этом специалисты отрасли признавали, что урожайность картофеля в 2019 году уменьшилась как минимум на треть, поэтому Украине приходится его импортировать.

Как дело обстоит с урожайностью картофеля в этом году, в правительстве пока не сообщали.