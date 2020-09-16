Москва, , 14:09 — REGNUM Новое правительство Японии никаких новых шагов в развитии отношений с Россией делать не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя избрание премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугу.

«Старая песня о так называемых «северных территориях» все также активно будет в репертуаре политиков страны Восходящего солнца

Напомню, что Япония позорно проиграла Вторую мировую войну и лишилась в результате значительных территорий. Переворачивать или нет эту страницу в биографии страны — решать самим японцам и ее руководителям.

Россия ни по политическим, ни по экономическим мотивам никогда не будет подстраиваться под мнение Токио. У России нет проблем ни на Сахалине, ни на всей Курильской грядке островов.

А вот Япония напичкана военными базами США и по сути порядка 50 лет непосредственно зависит от американского военного присутствия. Развитие партнерства на этом фоне маловероятно.

С 2000 года японский бизнес вложил в проекты на российском Дальнем Востоке в размере $15 млрд, это просто крохи, и всему мешает политика.

Потенциально Россия и Япония могли бы на порядок поднять уровень взаимодействия в энергетике, пищевой промышленности, науке и туризме», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Японии большинством голосов нижней палаты 16 сентября утвердил на посту главы правительства Ёсихидэ Сугу, ранее избранного новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии.

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