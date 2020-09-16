Москва, , 14:09 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о дополнительном выделении кредитов иностранным государствам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

Правительство РФ получает право принимать решения о предоставлении в 2020 г. государственных кредитов, не предусмотренных Программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на трехлетку. Средства на эти цели предлагается изыскать из ассигнований, установленных этой программой, или же за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 г.

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом 1,5 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.