Киев, , 13:59 — REGNUM В Сумах (областной центр в центральной части Украины) из-за долгового конфликта большая часть города сегодня, 16 сентября, осталась без воды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальной информации, компания «Сумыоблэнерго» из-за долгов отключила от энергоснабжения Тополянский и Токаревский водозаборы, которые обеспечивают большую часть населенного пункта.

Накануне местный водоканал рекомендовал жителям Сум запастись водой.

Со своей стороны, коммунальщики организовали подвоз технической воды, сейчас решается вопрос подвоза питьевой воды в дома жителей и к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с утвержденным графиком.

По информации местных СМИ, водоканал должен компании «Сумыоблэнерго» около 41 млн гривен, но при этом потребители воды в свою очередь задолжали предприятию почти 53,9 млн грн, из них 40 млн грн — долг населения.

Киев ситуацию в областном центре пока что не комментировал.